اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:24 ص
أكرم القصاص
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إعصار "هينامنور" يقترب من جنوب غرب اليابان وسط تحذيرات من هبات رياح قوية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:01 ص
إعصار "هينامنور" يقترب من جنوب غرب اليابان وسط تحذيرات من هبات رياح قوية إعصار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال اقتراب إعصار هينامنور القوي من جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب اليابان بعد غد الثلاثاء، ومن موجات عالية وهبات رياح قوية وانهيارات أرضية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الأحد، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن الإعصار ال(11) لهذا الموسم كان يتحرك ببطء شمالا فوق بحر الصين الشرقي بعد مروره بين جزيرتي إيشيجاكي ومياكو في مقاطعة أوكيناوا.

وأصدرت السلطات اليابانية أوامر إجلاء أمس لـ109 آلاف و500 من سكان إيشيجاكي ومياكو ومناطق أخرى في أوكيناوا، حيث تجاوزت سرعة الرياح 72 كيلومترا في الساعة وبلغت شدة هطول الأمطار 64 مليمترا في الساعة في بعض المناطق بالمقاطعة.

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة أن يتوخى المواطنون شرق وغرب اليابان الحذر ويظلوا في حالة تأهب للأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والفيضانات ذات الصلة.

وبحسب توقعات لمدة 24 ساعة حتى ظهر غد الاثنين، من المتوقع هطول 180 مليمترا من الأمطار في أوكيناوا وجنوب كيوشو ومنطقة جزر أمامي و 150 مليمترا في شيكوكو و120 مليمترا شمال كيوشو.

 


هيئة الأرصاد الجوية اليابانية

اليابان

جزيرة كيوشو

إعصار



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