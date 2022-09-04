إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بقنا

قنا - صابر سعيد

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق بين قريتي الصيادية والأميرية بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق بين قريتي الصيادية والأميرية بمركز أبوتشت، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة محمد حشمت أحمد،31 عاما، وخالد حشمت أحمد، 22 عاما، وعبدالله هاني عبدالسلام، 17 عاماً، وأحمد عبدالسلام علي، 26 عاما، وآيات ايمن عبدالباسط، 26 عاما، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق بين قريتي الصيادية والأميرية بمركز أبوتشت.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.