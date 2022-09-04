إصابة 4 ووفاة طفل من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بعد نقطة الكيلو 80 إتجاه محافظ أسيوط سيارة يستقلها أستاذ جامعى بكلية التجارة جامعة سوهاج نتج عن الحادث إصابة 4 ووفاة طفل جميعهم من أسرة واحدة تم نقل المصابين والجثة لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث سيارة يستقلها أستاذ جامعى وأسرته على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفى ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 80 إتجاه محافظة أسيوط نتج عن الحادث إصابة م . ع . ع 40 سنة أستاذ جامعي بكليه تجاره جامعة سوهاج بجرح قطعي بالوجه سحجات وكدمات متفرقه بالجسم وإصابة ى . ع . م 36 سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، و ي . م . ع 7 سنوات، بإشتباه نزيف بالبطن، أ . م . ع طفل رضيع يبلغ من العمر سنه واحدة بكدمة في الرأس، ووفاة أ . م . ع 10 سنوات.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج بقسم الطوارئ وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.