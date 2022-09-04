إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم دراجة نارية بتوكتوك بالطريق الزراعي شاويش اهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بتوكتوك بطريق فرعي قرية شاويش.

دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى اب وابنه وحفيدته وهم: شعبان مشرف علي، 63 سنة، بالمعاش، مقيم قرية قاي باهناسيا، مصاب اشتباه كسر مضاعف بالقدم مع اشتباه ما بعد الإرتجاج، وابنه محمد شعبان مشرف، موظف، 32 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وحفيدته ملك محمد شعبان 4 سنوات، مصابة كدمات وسحجات بأماكن متفرقة من الجسم.