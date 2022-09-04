إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -الإسكندرية أمام قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار.

وتم نقل المصابين الى المستشفى العام بكفر الدوار لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .