إصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل في البلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق المرور دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق، بين سيارة وتروسيكل، نتج عن الحادث إصابة شخصين. تم نقل المصابين إلى مستشفى برديس لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق والتحفظ على السيارة والتروسيكل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مصادمة الى الطريق بين سيارة وتروسيكل ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوقوع مصادم بالقرب من المرور بين سيارة وتروسيكل نتج عن الحادث إصابة محمد . ح . ع 43 سنة بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، وزياد.ع . ح بكسر مضاعف بالركبة اليمنى تم نقل المصابين إلى مستشفى برديس لتلقى العلاج.

تم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم التحفظ على المركبتين محل الحادث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.