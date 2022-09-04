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إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بطريق حسب الله الكفراوي في المعادي

الأحد، 04 سبتمبر 2022 04:03 م
إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بطريق حسب الله الكفراوي في المعادي حادث انقلاب سيارة
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان في حادث تصادم سياراتين ملاكي، واصطدم احدهما بعمود إنارة على طريق حسب الله الكفراوي بمنطقة المعادي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور حسب الله الكفراوي في المعادي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف اطار السيارة واصطدامها بأخري ثم بعمود إنارة و نتج عنه إصابة شخصين جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم..
 
 
حادث انقلاب سيارة (1)
حادث انقلاب سيارة (1)

حادث انقلاب سيارة (2)
حادث انقلاب سيارة (2)

 


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