إجراء الكشف الطبى من خلال ملء استمارة إلكترونية لطلاب جامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالى

قال الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إنه لأول مرة سيتم إجراء الكشف الطبى إلكترونيا للطلاب الجدد من خلال ملء استمارة إلكترونية ومن خلالها يقوم الطالب بتحديد الموعد والمكان الذى سيجرى فيه الكشف الطبى والذى سيبدأ فور انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة وذلك في إطار عمل بالمنصة الإلكترونية فى الجامعة.

ولفت رئيس الجامعة إلي أن المدن الجامعية استعدت لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى وسيغلق باب التقديم للسكن بالمدينة الجامعية يوم 15 سبتمبر الحالى والذي بدأ اعتبارا من أول أغسطس الماضى وتم استقبال حوالى 1400 طلب للإقامة من الطلاب الجدد والقدامى، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية فى الفيوم تبلغ 1700 من الطالبات و1300 طالب وفي العام الماضى تم تسكين جميع الطلاب من خارج محافظة الفيوم بالإضافة إلى الطلاب من المراكز البعيدة فى المحافظة مثل يوسف الصديق طبقا لشروط اهمها بعد المكان والتقدير الأعلى .

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم إجراء عمليات مكافحة الحشرات فى المدن الجامعية خلال الأيام الماضية وسوف تجرى مكافحة الحشرات قبل البدء فى تسكين الطلاب كما سوف يتم خلال الاسبوع القادم الانتهاء من مناقصة توريد الاغذية وادوات النظافة والمطبخ للمدن الجامعية .