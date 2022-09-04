أوكرانيا: مقتل 49 ألفا و500 جندى روسى منذ بدء العملية العسكرية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2049 دبابة و4430 من المركبات المدرعة و1147 من النظم المدفعية و294 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و236 طائرة و206 مروحيات و15 سفينة و3276 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 106 وحدات من المعدات الخاصة".

من جانب آخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك الأوكرانية "بافلو كيريلينكو" مقتل وإصابة 6 مدنيين نتيجة القصف الروسي للمنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكتب "كيريلينكو" في منشور عبر موقع فيسبوك: "أنه في يوم 3 سبتمبر، قتل الروس 4 مدنيين في منطقة دونيتسك وأصيب اثنين آخرين".

وأشار إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا، مضيفًا أنه منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير، قتلت القوات الروسية 797 مدنيا فيما أُصيب 2013 آخرين في منطقة دونيتسك.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات في إقليم دونيتسك مقتل 6 مدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني استهدف عدة مدن بالإقليم.

وأضافت السلطات أن القوات الأوكرانية أطلقت نحو 300 قذيفة على أحياء في 8 مدن وبلدات بالإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جهتها، أعلنت السلطات في مقاطعة خيرسون تعرض المدينة ومحطة الطاقة الكهرومائية في نوفياكاخوفكا إلى قصف أوكراني.