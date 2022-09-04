اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمين "التعاون الخليجي" يؤكد أهمية تنمية العلاقات مع سنغافورة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:51 م
أمين "التعاون الخليجي" يؤكد أهمية تنمية العلاقات مع سنغافورة مجلس التعاون الخليجي - أرشيفية
أ ش أ

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأحد أهمية تنمية العلاقات الخليجية السنغافورية واغتنام الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة.


وذكرت وكالة أنباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقائه بمقر الأمانة العامة بالرياض مع وزير الخارجية في سنغافورة الدكتور فيفان بالاكريشنان، حيث بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والجوانب السياسية والاقتصادية التي تصب في مصلحة المنطقة، وأهمية تعزيز التعاون الدائم بين الجانبين في المجالات المشتركة كافة.


وأشارت (واس) إلى أنه تم استعراض مستجدات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة في عام 2008، وسبل تطويرها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة بين الطرفين.


مجلس التعاون الخليجي

نايف فلاح مبارك الحجرف

سنغافورة

مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة



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