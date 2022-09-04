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أمن أسوان يسعى لكشف كواليس قتل شخص على أيدى مجهولين أمام أسرته بسبب فلوس المستريح

الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:46 م
أمن أسوان يسعى لكشف كواليس قتل شخص على أيدى مجهولين أمام أسرته بسبب فلوس المستريح حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تكثف إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، جهودها لكشف ملابسات واقعة قيام مجهولون بقتل مواطن والتمثيل بجثته داخل منزله، لمطالبتهم له برد مبالغ مالية خاصة بالتجارة مع "المستريح".
 
تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوصول بلاغ لمركز الشرطة بوقوع جريمة قتل داخل قرية الغنيمية دائرة المركز، وأن المجنى عليه يدعى "ربيعى.ب.ع" 47 سنة، ووجه مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بسرعة الانتقال إلى موقع الجريمة وفحص البلاغ.
 
وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية لضباط مباحث مركز شرطة إدفو، قيام مجموعة من الملثمين باقتحام منزل المجنى عليه وإدعاء تورط زوج ابنة المجنى عليه فى الحصول على مبالغ مالية كبيرة بسبب التجارة مع "المستريح" وإخفاء معلومات عن مكان اختفاء هذا الزوج الهارب، وبعد مشادات اعتدى الملثمون على الرجل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مع التمثيل بجثته أمام أفراد أسرته.
 
وتكثف إدارة البحث الجنائى جهودها، للوصول إلى مرتكبى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 
 

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