اليوم السابع
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أسعار بيع السجائر اليوم الأحد 4-9-2022.. كيلوباترا بـ 22 جنيها (انفوجراف)

الأحد، 04 سبتمبر 2022 12:11 م
أسعار بيع السجائر اليوم الأحد 4-9-2022.. كيلوباترا بـ 22 جنيها (انفوجراف) انفوجراف
كتب عبد الحليم سالم

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أعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى، أسعار بيع سجائرها اعتبارا من اليوم الأحد  4-9-2022، ووضعت تعريفة محددة لكل نوع سجائر. تعرف على أسعار السجائر اليوم.
 
سعر كليوباترا سوفت كوين 21  جنيها.
 
سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 22 جنيها.
 
سعر كليوباترا سوبر 23  جنيها.
 
سعر "بوكس 10"  13 جنيها.
 
سعر بوسطن / بلمونت ب22  جنيها .
 
سعر كليوباترا كينج سايز 20.50 جنيه.
 
سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها.
 
سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها .
 
سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) 23 جنيها.
 
سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها.
 
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