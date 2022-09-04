أسرة الطالبة سلمى فتاة الشرقية: لا عزاء إلا بعد القصاص من القاتل

وكان وصل قاتل فتاة الشرقية الطالبة سلمى، إلى قاعة محكمة جنايات الزقازيق، وسط إجراءات أمنية مشددة، ووصل المتهم بسيارة شرطة مصفحة، تتقدمها سيارات الشرطة الدفع الرباعي وأخرى تركيبات.

كما شهد محيط محكمة جنايات الزقازيق، تعزيزات أمنية مكثفة، استعدادا لبدء أولى جلسات محاكمة قاتل الطالبة سلمي، فتم وضع الحواجز والكردونات معززة بأفراد شرطة، كما تم تقنين الدخول والخروج للمترددين على محيط المحكمة .

وتنظر محكمة جنايات الزقازيق، صباح اليوم، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، و المستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بفتاة الزقازيق، والتي قتلت بعد إصابتها بـ 19 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها في الجامعة بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم اول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.