أخبار مصر.. مد التقديم بكلية الشرطة لخريجى الجامعات أسبوعا حتى 22 سبتمبر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة الداخلية مد موعد التقدم للإلتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية لمدة أسبوع.

"الوزراء": صدور 202 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا فى أغسطس

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. الداخلية: مد التقديم لخريجى الجامعات لكلية الشرطة أسبوعا لينتهى 22 سبتمبر فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى(2022/ 2023م) تقرر مد موعد التقدم للإلتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية لمدة أسبوع، ليكون حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022.. بدلاً من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 .

أسعار الذهب اليوم تستقر فى التعاملات الصباحية.. وعيار 18 يسجل 954 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا تزامناً مع الإجازة الأسبوعية للسوق العالمي، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1112 جنيها بدون إضافة مصنعية، وقد تشهد الساعات القادمة بعض التغيرات التي تحدث في سعر الذهب محليا فقط بسبب عوامل العرض والطلب. تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. استمرار تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة يواصل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق اليوم، أعمال تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى وذلك فى ثانى أيام انطلاق أعمال المرحلة، حيث أتاح مكتب التنسيق موقع التنسيق الإلكترونى لبقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى لتدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب. لليوم الرابع.. صرف زيادة الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية لليوم الرابع على التوالي صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، وكذلك صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومنافذ الصرف، ويستمر لمدة 6 أشهر كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

التعليم العالى: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وهى: "كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بنى سويف – دمياط)، كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون)، كليات التمريض". ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم وطقس حار نهارا والعظمى بالقاهرة 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع طفيف بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . إقبال ضعيف على لجان التصويت فى انتخابات نقابة المحامين شهدت العملية الانتخابية التى تجرى على مقعد نقيب المحامين، إقبالا ضعيفا من قبل المحامين على مقر لجان التصويت بالنقابة العامة، فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت. التعليم تعلن رابط التظلم على نتيجة الثانوية دور ثان وأماكن سداد الرسوم أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط التقدم بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى ، حيث يمكن للطلاب الراغبين فى التظلم تقديم طلبات عبر الرابط التالى: الصحة تطلق حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان فى 22 محافظة تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بــ22 محافظة على مستوى الجمهورية، شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، وذلك في الفترة من يوم 4 إلى يوم 22 من سبتمبر الجاري.

تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى فتاة الشرقية إلى بعد غد الثلاثاء

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجب فتاة الزقازيق، لجلسة بعد غدا الثلاثاء ، لطلب دفاع المتهم بضم ملف الطبى والمرافعة.

السعودية: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة "مقالب السوشيال"