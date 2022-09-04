أخبار مصر.. مد التقديم بكلية الشرطة لخريجى الجامعات أسبوعا حتى 22 سبتمبر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة الداخلية مد موعد التقدم للإلتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية لمدة أسبوع.
"الوزراء": صدور 202 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا فى أغسطس
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
الداخلية: مد التقديم لخريجى الجامعات لكلية الشرطة أسبوعا لينتهى 22 سبتمبر
فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى(2022/ 2023م) تقرر مد موعد التقدم للإلتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية لمدة أسبوع، ليكون حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022.. بدلاً من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 .
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تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. استمرار تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة
يواصل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق اليوم، أعمال تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى وذلك فى ثانى أيام انطلاق أعمال المرحلة، حيث أتاح مكتب التنسيق موقع التنسيق الإلكترونى لبقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى لتدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.
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تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى فتاة الشرقية إلى بعد غد الثلاثاء
أجلت محكمة جنايات الزقازيق، محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجب فتاة الزقازيق، لجلسة بعد غدا الثلاثاء ، لطلب دفاع المتهم بضم ملف الطبى والمرافعة.
السعودية: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة "مقالب السوشيال"
حذرت النيابة العامة السعودية من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وفق "عكاظ".
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