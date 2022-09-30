155 مليون دولار واردات مصر من التونة فى 6 أشهر

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم الواردات المصرية من التونة فى الفترة الأخيرة، والتى سجلت ارتفاعا كبيرا في الستة أشهر الأولى من عام 2022.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء ارتفاع الواردات المصرية من التونة المحضرة أو المحفوظة كاملة أو مقطعة لتصل إلى 155 مليونا و790 ألف دولار بدءا من شهر يناير حتى يونيو العام الجارى 2022، بينما كانت نحو 110 ملايين و12 ألف دولار في الفترة المناظرة من العام السابق 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 45 مليونا و778 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن واردات التونة شهدت في شهر يونيو الماضى فقط ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت نحو 20 مليونا و416 ألف دولار، مقابل نحو 15 مليونا و652 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 4 ملايين و764 ألف دولار.

وإجمالا شهدت الواردات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 891 مليونا و104 آلاف دولار في شهر يونيو الماضى ، مقابل نحو 868 مليونا و591 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021 ، بزيادة بلغت قيمتها نحو 22 مليونا و531 ألف دولار.