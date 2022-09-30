وفاة شاب غرقا فى ترعة الباجورية بكفر الزيات بالغربية

الغربية مصطفى عادل

لقى شخص مصرعه غرقا فى ترعة الباجورية المارة أمام قرية الدلجمون بكفر الزيات، أثناء قيامه بالاستحمام فى المياه، حيث جرفه التيار لعدم إجادته للسباحة وتم انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب فى ترعة الباجورية.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف وقوات الانقاذ النهرى وتبين أثناء نزول شاب يدعي"ن.م" فى العقد الثالث من العمر ومعه الحصان الخاص به فجرفه التيار لعدم إجادته للسباحة، تم انتشال الجثة والحصان النافق، ونقله للمشرحة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.