وقال أوستن في مؤتمر صحفي في هاواي مع القائم بأعمال وزير الدفاع الفلبيني خوسيه فوسينه، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، " فيما يتعلق بالهجوم أو الضرر الذي لحق بخط الأنابيب، أعتقد أن هناك كثيرا من التكهنات في هذه المرحلة"، مضيفا أنه لن يتمكن أحد من تحديد ما حدث بشكل مؤكد قبل إجراء تحقيق كامل .

وأضاف أوستن إنه "بحث الأمر مع نظيره الدنماركي وأن الأمر سوف يستغرق عدة أيام قبل أن يتمكن من تجهيز الفريق المناسب لتفقد المواقع ومحاولة اكتشاف حقيقة ما حدث على أفضل نحو ممكن"، مضيفا أنه للحصول على المزيد من المعلومات أو نتمكن من إجراء مزيد من التحليل، لن نستطيع التكهن بهوية المسؤول.