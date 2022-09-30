وزير الطيران المدنى يصل كندا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة لـ"الإيكاو"

كتب أحمد جمعة

استقبل السفيـر أحمد حافـظ، سفير مصر لدى كندا، الفريق محمد عباس حلمي وزيـر الطيـران المدنى الذى وصل إلى مونتريال لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو)، حيث كان في الاستقبال أيضاً مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الكابتن د. سامح الحفنى.

هذا، وفي تصريحات للسفير حافظ، ذكر أن هذه الدورة تكتسب أهمية في إطار ما ستشمله من ترشيحات دولية عديدة لعضوية مجلس المنظمة، ومنها مصر، وذلك في الانتخابات المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أنه من المقرر أن يلقي وزير الطيران المدني كلمة مصر أمام الجمعية العامة للإيكاو يوم ١ أكتوبر القادم، حيث ستتضمن الاشارة الي رؤية مصر ودورها الفعال والمحوري في مجاليّ السلامة والملاحة الجوية. هذا، وتأتي مكانة الترشيح المصري من منطلق أنه يحظى بتأييد كل من المجموعتيّن العربية والأفريقية، حيث تدعمه المنظمة العربية للطيران المدني والمفوضية الأفريقية للطيران المدني.

واستهل الوزير عباس زيارته بعقد العديد من اللقاءات مع مختلف الأطراف لدى وصوله، شملت اجتماعاً مع نظيره وزير المواصلات القطري، حيث تم تبادُل الرؤى حول أهم المسائل التي تتعلق بتعزيز العمل سويا في مجال الطيران المدني وسبل التعاون ثنائياً وكذا على المستوييّن العربي والدولي. كما التقي أيضاً بكل من مدير عام المجلس الدولي للمطارات في إطار التناقش حول مسائل تطوير كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالمطارات. هذا، فضلاً عن لقاء عقده الوزير عباس بأمينة عام المفوضية الأفريقية للطيران المدني، إذ تم التباحُث مطولاً حول الأولويات الأفريقية والعمل المشترك في هذا الصدد.

وأضاف حافظ أنه قد أُقيمت مأدبة عشاء رسمية على شرف وزير الطيران المدني، حضرها عدد من كبار الشخصيات وأعضاء الوفد المصري الزائر، ضم سكرتير عام منظمة الإيكاو ورئيس سلطة الطيران المدني النيجيري ولفيف من المسئولين الدوليين؛ وذلك من أجل مواصلة الانخراط والتفاعُل بغية إبراز دور مصر وتعزيز التعاون مع كافة الأطراف على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى الترويج للترشيح المصري لعضوية مجلس المنظمة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٥.