اليوم السابع
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وزير الرى يتفقد مشروعات الوزارة بمحافظة البحيرة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:55 م
وزير الرى يتفقد مشروعات الوزارة بمحافظة البحيرة وزير الرى خلال الجولة
كتبت أسماء نصار

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تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة مشروعات الرى بمحافظة البحيرة فى اطار جولاته التفقدية فى محافظات الجمهورية.
 
وتفقد سويلم أعمال التأهيل الجارية لترعة المقاطع الآخذة من ترعة فرهاش بمركز الدلنجات ، كما تضمنت الزيارة تفقد بعض المخالفات التي تم رصدها من خلال التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة، ووجه بإيقاف أعمال التأهيل الجارية على الترعة، وتشكيل لجنة فنية وقانونية بإشتراك ممثلين عن معهدي بحوث الهيدرولكيا والإنشاءات التابعين للمركز القومي لبحوث المياه بالوزارة والتفتيش الفني بديوان عام الوزارة لفحص العملية بالكامل ومراجعة وتلافي جميع الملاحظات طبقا للمواصفات الفنية وإيجاد حلول لمشكلة انخفاض منسوب القدمة العليا للتبطين عن منسوب الجسر ، بهدف إتمام أعمال التأهيل على الوجه الأمثل.
 
كما تفقد سويلم ترعة "عبد الحميد" والتي لم تبدأ أعمال التأهيل بها بعد ، حيث وجه بأن يتم مراجعة تصميم الترعة وبحث موقف التعديات عليها قبل البدء في التنفيذ، ودراسة حالة الترعة وتحديد الأجزاء التي تحتاج إلى تأهيل منها ، وذلك في إطار مخرجات الدليل الإرشادى لتأهيل الترع الجارى إعداده حالياً بمعرفة لجنة مشكلة من ممثلين عن جامعات أسيوط والفيوم والإسكندرية ووزارة الموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه.
 
وعقب ذلك عقد وزير الرى اجتماعا مع مسئولى الرى بمحافظة البحيرة ومهندسي الصرف والتوسع الأفقي بإقليم غرب الدلتا ، حيث وجه الدكتور سويلم بمتابعة حالة الكبارى المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة وكذا حالة اعمال التطهيرات للترع والمصارف وضمان جاهزيتها استعدادا لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة ، والتنسيق مع الادارات المحلية والأهالى لعمل أسوار على جسور الترع المارة داخل الكتل السكنية لحماية المواطنين وخاصة الأطفال.
 

الرى

الترع

تاهيل الترع

المياه



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