اليوم السابع
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نقابة الصناعات الهندسية: تصنيع أتوبيسات الغاز خطوة للتوسع فى مركبات الكهرباء

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 01:00 ص
نقابة الصناعات الهندسية: تصنيع أتوبيسات الغاز خطوة للتوسع فى مركبات الكهرباء خالد الفقى
كتب عبد الحليم سالم

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أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، أن بدء تصنيع أتوبيسات غاز بالتعاون مع شركة النصر للسيارات وسكانيا العالمية، بمثابة خطوة مهمة للتوسع فى تلك النوعية من الصناعة مع زيادة المكون المحلى، بما يساهم فى إنعاش صناعة السيارات عامة.
 
وأضاف الفقى، لـ"اليوم السابع"، أن صناعة المركبات مهمة ومطلوبة لمصر، خاصة صناعات سيارات الكهرباء، ولا شك أنها المستقبل ليس فى مصر فقط، لا فى العالم كله بهدف خفض الانبعاثات الضارة وحماية كوكب الأرض من التلوث، لافتا إلى أن شركة النصر قادرة على تصنيع مركبات الكهرباء بشرط توفر التكنولوجيا والخبرات العالمية.
 
وأشار إلى أن الصناعة قادرة على انتشال الاقتصاد من كبوته، وتعظيم الناتج المحلى الإجمالى، بجانب الحد من الصادرات وزيادة الصادرات، لافتا إلى ضرورة التركيز على توطين الصناعة، بما يساهم فى توفير فرص العمل وتنويع الأنشطة الاقتصادية.

الصناعة

الشركات

التجارة

الصناعات الهندسية

قطاع الاعمال العام

خالد الفقى



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