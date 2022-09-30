ندوة تثقيفية بمعسكر جامعة طنطا ببلطيم لفوج طلابى دامج لذوى الهمم

الغربية مصطفى عادل

عقدت جامعة طنطا ندوة تثقيفية بمعسكر بلطيم لفوج طلابى دامج لذوى الهمم، حاضر فيها الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لزياده الوعى عند الشباب وتعميق مشاعر الانتماء والولاء للوطن.



صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة من خلال الأنشطة الصيفية للطلاب ودعمها ماليًا بالكامل، تستهدف تعزيز فرص الطلاب فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية فى بيئة ايجابية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إحداث دمج حقيقى وفعال للطلاب ذوى الهمم فى كافة المجالات التعليمية والتثقيفية والترفيهية، ويأتى ذلك تطبيقًا فعليًا لمبادرة "قادرون باختلاف"، التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وتضعها الجامعة محورًا رئيسيًا من محاور التطوير والانجاز فى خطة الجامعة والمبنية على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأشار الدكتور محمد حسين خلال تفقده لمعسكر بلطيم، أن الندوة ضمن خطة قطاع شئون التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب للأنشطة الصيفية، مضيفًا أن المعسكرات المتواصلة طوال فترات العطلة الصيفية تستهدف إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة من ذوى الهمم للاندماج مع أقرانهم من الطلاب، موضحًا أن الفوج الحالى يضم 85 طالبًا من بينهم 5 من ذوى الهمم، وأن أخر فوج يوم الاثنين المقبل سيشهد مشاركة عدد أخر أكبر من الطلاب ذوى الهمم.