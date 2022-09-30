نائب محافظ الجيزة تشارك فى فعاليات أكبر حملة لنظافة نهر النيل .. صور

كتبت - مرام محمد

شاركت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، في فعاليات مبادرة أكبر حملة نظافة بطول نهر النيل، والتى أطلقتها مؤسسة شباب بتحب مصر، تحت رعاية وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى والشباب والرياضه والبيئة، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية المهتمة بنشر الوعي البيئي وسبل الحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة.

وقالت نائب المحافظ، إن المبادرة تأتى ضمن استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ (COP 27) ومشاركة مصر بيوم النظافة العالمى، مضيفة أن الحملة كانت بالمشاركة مع قطاع المسؤلية المجتمعية بالقطاع الخاص، وتم تسجيل الفعالية ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وشهدت الحملة تطهير مجرى نهر النيل من المخلفات الصلبة والبلاستيكية، فى إطار الحفاظ على التوازن البيئى المطلوب، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشباب، حيث جرى تسليمهم أدوات النظافة والتجميع والتعبئة والنقل، واستمر العمل لعدة ساعات؛ لزيادة الوعي المجتمعي بضرورة الحد من المخلفات البلاستيكية لتأثيرها الكبير على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وذلك في إطار الفاعليات والمبادرات التي تقام استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم Cop27.