موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمى للبحرية

قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإضاءة منشآتها ومباني موانئها التابعة باللون الأزرق، تزامناً باحتفالات اليوم العالمي للبحرية ومشاركة موانئ الهيئة الاقتصادية موانئ العالم في هذه الاحتفالية.

وقد أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية في بيان صادر أنه تم إضاءة مبنى "ديوان عام الهيئة " ببورسعيد، الكائن فى حي الشرق والمطل على المجرى الملاحي للقناة بالأضواء الزرقاء الساطعة.

كما شاركت موانئ شرق بورسعيد والسخنة والأدبية هذه الاحتفالية بإضاءة مبانيها باللون الأزرق، والتي شملت المبنى الإداري بميناء غرب بورسعيد، والمبنى الاداري لميناء شرق بورسعيد، وتم إضاءة برج المراقبة والإرشاد بميناء السخنة، وكذا مباني ميناء الأدبية.

وتجدر الإشارة إلى تحديد قطاع النقل البحري يوم التاسع والعشرون من سبتمبر لهذا العام كيوم عالمى للبحرية تحت شعار "تكنولوجيا جديدة" من أجل نقل بحرى أكثر ملائمة واستدامة للبيئة، فضلاً عن توحيد المجتمع البحري العالمي ، وزيادة الوعي بأهمية النقل البحري للعالم.