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ملك الأردن يهنئ أمير الكويت بالذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:07 م
ملك الأردن يهنئ أمير الكويت بالذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد
إيمان حنا

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تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها على تعزيز وتطوير العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، كما ضمنها جلالته خالص تمنياته له بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء فى الكويت. وفق صحيفة الأنباء الكويتية .


كما بعث الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر للملك، مشيدا بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الحميمة التي تجمع الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، سائلا الله تعالى أن يحقق للمملكة الأردنية كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك عبدالله الثانى.


أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

الذكرى الثانية لتولى لشيخ نواف الأحم د

الكويت

ملك الاردن



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