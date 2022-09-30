اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 7 إرهابيين في عملية أمنية جنوب الموصل بالعراق

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:21 م
مقتل 7 إرهابيين في عملية أمنية جنوب الموصل بالعراق الأمن العراقى -أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت القوات الأمنية العراقية، من قتل 7 إرهابيين ينتمون لتنظيم (داعش)، خلال عملية أمنية جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى.
 
وذكرت قناة (الإخبارية) العراقية الجمعة، أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الجيش العراقى وجهاز الأمن الوطنى من تنفيذ عملية نوعية لاستهداف عناصر تنظيم "داعش" المتحصنين بالأنفاق في جزيرة الحضر جنوب الموصل؛ ما أسفر عن قتل 7 إرهابيين.
 
وتواصل قوات الجيش العراقي ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مختلف المحافظات للقضاء عليهم وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

العراق

الامن العراقى

الموصل

اخبار العراق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة