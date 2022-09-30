مقتل 7 إرهابيين في عملية أمنية جنوب الموصل بالعراق

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تمكنت القوات الأمنية العراقية، من قتل 7 إرهابيين ينتمون لتنظيم (داعش)، خلال عملية أمنية جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وذكرت قناة (الإخبارية) العراقية الجمعة، أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الجيش العراقى وجهاز الأمن الوطنى من تنفيذ عملية نوعية لاستهداف عناصر تنظيم "داعش" المتحصنين بالأنفاق في جزيرة الحضر جنوب الموصل؛ ما أسفر عن قتل 7 إرهابيين.

وتواصل قوات الجيش العراقي ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مختلف المحافظات للقضاء عليهم وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.