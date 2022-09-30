ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الإندونيسية، اليوم الجمعة، عن "سيبى سامبوم" المتحدث باسم جماعة "جيش التحرير الوطنى لبابوا الغربية" - التى صنفتها الحكومة كمنظمة إرهابية - قوله - إن مجموعة من أفراد الجماعة قاموا بإطلاق النار على أشخاص اعتقدوا أنهم أفراد من المخابرات الإندونيسية متنكرين فى زى عمال بناء طرق، مشيرا إلى أن الجماعة لا تزال تحتجز جثث الضحايا لديها.

وأشار الراديو، إلى أن المتحدث لم يقدم أدلة تثبت بأن الضحايا كانوا من أفراد المخابرات.