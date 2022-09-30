معرضان للملابس بمناسبة بدء العام الدراسى وتوزيع 5 آلاف قطعة بالمجان بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم لضمان تحقيق حياة كريمة وآمنة وبالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمنوفية وبمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.

وأكد عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمحافظة بأنه تم تنظيم معرضين للملابس الجديدة بقرى ( ميت البيضا - العطف - ميت الوسطى - كفر محمود - بهناى - بير شمس - كفر الدوار ) بمركز ومدينة الباجور.

وأفاد مدير جمعية الأورمان بأنه تم توزيع (5) آلاف و(900) قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم على تحمل الحياة المعيشية، مؤكدًا على أن المستفيدين من هذا المعرض الخيرى هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودى الدخل وذوى الهمم، مشيرا إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وأشاد محافظ المنوفية بالأنشطة المجتمعية التى تقوم بها جمعية الأورمان فى خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم فضلًا عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذى يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى فى نمو المجتمع وتقدمه.