مطار الغردقة يحتفل بتجديد اعتماد شهادة الإدارة البيئية

كتب محمود عبد الغنى

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن تجديد اعتماد نظام إدارة البيئه للعام الثاني علي التوالي بمطار الغردقة الدولي طبقا لمتطلبات المواصفه الدوليه القياسيه ISO 14001-2015 ليصبح المطار هو الأول داخل جمهورية مصر العربية الذي يحصل على تلك الشهادة .

و أكد الطيار مراد السيد مدير مطار الغردقة الدولى عن أهمية هذه الشهادة فى تنظيم العمل لحماية البيئة و الإستجابة للتغيرات في الظروف البيئية بالتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية المجتمعية بما يحقق تخفيف الآثار البيئية السلبية الناتجه من تشغيل مطار الغردقه الدولى و تخفيف التأثير السلبي المحتمل للظروف البيئية على المطار .

وقد أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته البالغة بتجديد اعتماد شهادة نظام إدارة البيئة بمطار الغردقة الدولى وذلك لما لها من أهمية فى المجتمع الدولى ولتسير الشركة ومطارتها التابعة بجمهورية مصر العربيه على خطى الدولة فى أهدافها للتنمية المستدامة وحماية البيئة و يأتى ذلك ضمن خطة الدولة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر القادم .