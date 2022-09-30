اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مطار الغردقة يحتفل بتجديد اعتماد شهادة الإدارة البيئية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 08:55 م
مطار الغردقة يحتفل بتجديد اعتماد شهادة الإدارة البيئية مطار الغردقة
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن تجديد اعتماد نظام إدارة البيئه للعام الثاني علي التوالي بمطار الغردقة الدولي طبقا لمتطلبات المواصفه الدوليه القياسيه ISO 14001-2015 ليصبح المطار هو الأول داخل جمهورية مصر العربية الذي يحصل على تلك الشهادة .
 
و أكد الطيار مراد السيد مدير مطار الغردقة الدولى عن أهمية هذه الشهادة فى تنظيم العمل لحماية البيئة و الإستجابة للتغيرات في الظروف البيئية بالتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية المجتمعية بما يحقق  تخفيف الآثار البيئية السلبية الناتجه من تشغيل مطار الغردقه الدولى و تخفيف التأثير السلبي المحتمل للظروف البيئية على المطار .
 
وقد أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته البالغة بتجديد اعتماد شهادة نظام إدارة البيئة بمطار الغردقة الدولى وذلك لما لها من أهمية فى المجتمع الدولى ولتسير الشركة ومطارتها التابعة بجمهورية مصر العربيه على خطى الدولة فى أهدافها للتنمية المستدامة وحماية البيئة و يأتى ذلك ضمن خطة الدولة  لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر القادم .
 
 

مطار الغردقة

اخبار المطار

وزارة الطيران

البيئة



الموضوعات المتعلقة

مطار الغردقة الدولى يستقبل 13 ألف سائح على متن 89 رحلة طيران أغلبها دولية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:06 ص

مطار الغردقة يستقبل 79 رحلة طيران دولية تقل 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:59 ص

مطار الغردقة يستقبل 71 رحلة طيران دولية تقل 11 ألف سائح

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:26 ص

مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 64 رحلة طيران تقل 10 آلاف راكب

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:20 م

مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 72 رحلة طيران تقل 11 ألف راكب

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 01:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة