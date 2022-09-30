مطار الغردقة الدولى يستقبل 13 ألف سائح على متن 89 رحلة طيران أغلبها دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الجمعة، حسب جداول التشغيل 89 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة فى مقدمتها الجنسيات الأوروبية، وفى مقدمة الأوروبية والألمانية.



وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى أن معدلات الوصول خلال الأيام الحالية جيدة والأكثر وصول الألمان، والسلطات المختصة بمطار الغردقة الدولى تعمل على تسهيل إجراءات الوصول والدخول للسياح من جنسيات مختلفة ونقلهم إلى الفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم فى منتجعات وفنادق البحر الأحمر.



من جانب اخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 7 رحلات طيران دولية أوروبية، ضمن 101 رحلة أسبوعية استقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.



وتبين من جدول رحلات اليوم أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 7 رحلات دولية بينها 5 رحلات من دولة التشيك، ورحلة من ألمانيا، وأخرى من هولندا، ضمن 101 رحلة استقبلها المطار منذ بداية الأسبوع حتى اليوم الجمعة.