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"مصر للطيران" تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى.. تبدأ من 5900 جنيه

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:21 ص
"مصر للطيران" تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى.. تبدأ من 5900 جنيه مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغني

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أعلنت الشركة  الوطنية مصر للطيران عن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام، والتي تنطلق أولى رحلاتها اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2022.
 
وتبدأ الأسعار من 5900 جنيه على خط سير (القاهرة أو برج العرب / جدة / القاهرة أو برج العرب ) وتبدأ من 6400 جنيه على خط سير (القاهرة أو برج العرب/جدة // المدينة / القاهرة أو برج العرب ) وتبدأ من 6650 جنيه على خط سير (القاهرة أو برج العرب / المدينة // جدة/ القاهرة أو برج العرب ) وتشمل الأسعار الضرائب والرسوم المقررة.
 
وأشار الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن الشركة تسعى جاهدة للخروج بموسم عمرة مميز وتضع احتياجات المسافرين المعتمرين على رأس أولوياتها من خلال توفير سعة مقعدية تناسب أعداد المسافرين بأسعار تنافسية وخدمات متميزة تلبي احتياجاتهم بالإضافة إلي تقديم كافة التسهيلات اللوجيستية والخدمات اللازمة وتذليل كافة العقبات بمطارات القاهرة وبرج العرب وجدة والمدينة المنورة.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

المولد النبوي



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