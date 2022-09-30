مصرع مزارع صعقه التيار الكهربائى أثناء رى الأرض فى الغربية

الغربية – عادل ضرة

لقى مزارع مقيم قرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات، حتفه بعد أن صعقه التيار الكهربائى من ماكينة رى، كان يقف بجوارها، أثناء قيامه برى الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود إشارة من مستشفى كفر الزيات العام بوصول "احمد.ع" فى العقد الثالث من العمر لمستشفى كفر الزيات العام جثة هامدة.



وبالفحص تبين أثناء قيامه برى الأرض وقف بجوار ماكينة رى ملك أحد الأشخاص، والذى قام بتوصيل الكهرباء بها حفاظا عليها من السرقة، وما أن لمسها المجنى عليه حتى صعقه التيار الكهربائى، وتوفى فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



