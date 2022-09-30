مصرع شخص صدمه قطار بأحد المزلقانات شمال المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شاب مصرعه بعدما صدمه قطار بمزلقان مغاغة شمال المنيا تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز مغاغة، بوقوع الحادث أمام مزلقان السكة الحديد.



وبالفحص تبين مصرع شاب في العشرينيات من عمره مقيم بمركز مغاغة، وأن قطار صدمة أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد، وقت مرور قطار سريع.



نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفي مغاغة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب لعدم وجود شبهة جنائية.





