مصرع شخصين فى حادث انقلاب توك توك بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخصين مصرعهما في حادث انقلاب توك توك أسفل الطريق الدائري في الوراق، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيالبة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أسفل الطريق الدائري في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين ان شخصين لقيا مصرعهما في حادث انقلاب توك توك، حيث فارقا الحياة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.