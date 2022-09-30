مسن ينهى حياته حزنا على وفاة زوجته بقرية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أقدم مسن يبلغ من العمر 72 عاما، على إنهاء حياته عن طريق تناول حبة حفظ الغلال القاتلة، داخل منزله بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك حزنًا على وفاة زوجته، وتوفى متأثرًا بإصابته بتسمم فسفورى ويجرى نقله إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزى، ثم لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بورود إشارة اقدام مسن يبلغ من العمر 72 عاما، على إنهاء حياته عن طريق تناول حبة حفظ الغلال القاتلة، ليجرى نقله إلى مستشفى بيلا المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق.





بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الجثة لمسن يدعى “م. أ. ع. خ” 72 عاما، عامل زراعى، مقيم بقرية إبشان مركز بيلا، وبسؤال نجلى المتوفى وليد 39 عاما، سائق، ومجدى 42 عاما، طباخ، قررا أن والدهما تناول حبة حفظ الغلال القاتلة لمروره بحالة نفسية سيئة على خلفية وفاة والدتهما، ليقرر إنهاء حياته، ليحرر محضر حمل رقم 4283 لسنة 2022 إدارى مركز شرطة بيلا.