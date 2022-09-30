مدير الأولمبياد الخاص المصرى: جائزة اللجنة الدولية تتويج لجهود الرئيس السيسي

الأمير نصرى

قال الدكتور باسم تهامي مدير الأولمبياد الخاص المصرى، إن جائزة اللجنة الدولية للأولمبياد التى تم منحها للرئيس عبدالفتاح السيسى تعتبر تتويج لمراحل كثيرة وجهود كبيرة بذلتها الدولة فى عهد الرئيس السيسي لدعم ذوي الهمم.

وأضاف الدكتور باسم تهامي خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز": "من ضمن جهود الدولة أن عام 2018 سمى بعام ذوي الهمم والذى شهد تكريم فريق كرة القدم النسائية لذوى الهمم لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية بالأولمبياد ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة من الرئيس السيسى وهذه رسالة عميقة توحى بالاهتمام باللاعبين".

وأشار إلى أنه "نشهد مسيرة دعم كبيرة لم تتوقف واستمرت على دعم أبناء الوطن من ذوى الهمم وإصدار قانون خاص بهم يحمل العديد من المزايا وإنشاء صندوق خاص بهم يتم تمويله من العديد من الجهات داخل مصر لمنحهم حياة كريمة".