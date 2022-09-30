محمد البرعى: تواصلنا مع 17 دولة أفريقية لإنشاء عيادات متخصصة لعلاج فيروس C

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد البرعى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الأزهر والمدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون افريقي من فيروس سي، إن المبادرة تم إعلانها فى مارس عام 2019 عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب، أننا نريد تصدير تجربتنا فى مصر للدول الأفريقية الشقيقة لعلاج مليون أفريقى مصاب بفيروس سي.

وقال، فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع" على هامش مؤتمر صعيد مصر للكبد والجهاز الهضمى المنعقد حاليا بمدينة الغردقة، بدأنا نتواصل مع الدول التى لديها معدلات اصابة بفيروس سى، موضحا، إن أول زيارة لنا كانت فى جنوب السودان للمرض الذين يعانون لتطبيق المبادرة فى جوبا، وأرسلنا فريق مصرى فى العيادة المصرية بجوبا بجنوب السودان وأنشانا عيادة متخصصة لعلاج فيروس سى، وعيادة أخرى بمستشفى جوبا التعليمى لتدريب الزملاء بجنوب السودان، لتعليمهم تطبيق البروتوكول المصرى فى علاج فيروس سى.

وأوضح أن الفريق الطبى الأول ظل فى جنوب السودان 3 شهور، بعد ذلك ذهب فريق آخر إلى تشاد وعمل عيادة متخصصة فى مستشفى انجامينا فى العاصمة فى دولة تشاد، ثم قمنا بعمل نقاط مسح للمرضى فى 29 مركز داخل انجامينا وخارجها وقمنا بزيادة جمهورية أرتريا وتم الكشف على 10 آلاف مريض تم تشخيص عدد كبير منهم لتقلى العلاج، مضيفا، أننا نستخدم الدواء المصرى فى المبادرة لعلاج كافة الأنواع الجينية للفيروس وليس نوع جينى واحد وهو محصص لكل أنواع الجينات الخاصة بفيروس سى.

وأكد، انه تم استخدام دواءين يتم أخذهما معا لعلاج فيروس سى لمدة 3 شهور، صالحين لجميع الأنواع الجينية للفيروس، مشيرا إلى إنه تم التواصل مع نيجيريا وغانا والكاميرون ودولة جنوب أفريقيا، مؤكدا إنه فى زيارة قريبة لدولة السودان الشقيق سيتم تطبيق المبادرة لديهم، وتواصلنا مع حوالى 17 دولة أفريقية وزرنا حوالى 5 دول، ومتوقع تطبيق المبادرة فى الأشهر المقبلة لأن أزمة كورونا جعلتنا نتوقف، ولكن استعدنا نشاطنا من جديد لعلاج مليون أفريقى مصاب بفيروس سى ومستمرين فى العلاج والكشف عن المرضى ونحاول أن نتواصل لتعليمهم كيفية تطبيق البروتوكول المصرى.

وقال، إنه سيتم إنشاء لجنة قومية لمكافحة الفيروسات الكبدية على غرار اللجنة المصرية التى تم إنشائها لمكافحة الفيروسات الكبدية ، مشيرا إلى أن الدولة التى ترغب فى علاج ابنائها تذهب الينا فورا، موضحا أن هذا الدواء المصرى لعلاج فيروس سى حقق نتائج فوق الــ 99% لعلاج فيروس سى فى لمصريين، وواثقين فى جودة الدواء المصرى فى علاج الأفارقه، موضحا أن المبادرة إذا تم تطبيقها فى أفريقيا بنجاح ستكون أفريقيا من أوائل الدول التى تخلصت من فيروس سى، لأن الأدوية فى أفريقيا رخصية لا تتكلف إلا 100 دولار للكورس العلاجى، أما فى الولايات المتحدة أو أوروبا فيصل إلى حوالى 24 ألف دولار للكورس الواحد لمدة 3 أشهر، موضحا أنها امتداد للمبادرة المصرية.

جاء ذلك خلال .