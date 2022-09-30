محافظ الجيزة يتابع استعدادات مدارس أبو النمرس للعام الدراسى الجديد

كتبت - مرام محمد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، جهود مركز ومدينة أبو النمرس في المرور على المدارس؛ للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال الطلاب بالعام الدارسي الجديد، والتأكد من مستوى النظافة من الداخل والخارج وعدم وجود إشغالات وانتهاء أعمال الصيانات، وذلك بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

وطالب محافظ الجيزة مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس خلال اليوم الدراسي للتعامل الفورى مع أي معوقات والتأكد من توافر كافه عناصر السلامة والأمان للطلاب بالتعاون مع المراكز والاحياء والجهات المعنية.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع المدارس والتأكيد عليهم فى التخفيف من المتطلبات الدراسية من الأدوات والمستلزمات المكتبية وغيرها (السبلايز) لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، والتأكيد على قيام المعلمين بالدور المطلوب منهم علي أكمل وجه ومتابعة تنظيم مجموعات التقوية المدرسية لمواجهة سناتر ومراكز الدروس الخصوصية لما لها من تأثير ضار على العملية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى ضرورة المرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات التي تم تنفيذها بكافة المدارس من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافه العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق و خزانات المياه والعمل علي ترشيد إستهلاك الكهرباء عقب إنتهاء اليوم الدراسي والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.