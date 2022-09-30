للمرة الثالثة على التوالى.. تجديد شهادة الأيزو الدولية للمعمل المركزى بمياه الجيزة

كتبت - مرام محمد

اجتاز المعمل المركزى لمياه الشرب بهضبة الأهرام تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية "17025" للمرة الثالثة على التوالى، وذلك بعد إجراء هيئة "الإيجاك"‏ الاختبارات اللازمة لاعتماد تجديد الشهادة.

وأوضح المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن تجديد شهادة الأيزو الدولية للمعمل المركزي لمياه الشرب يعكس مدى دقة التحاليل والنتائج واستيفاء المعمل لكافة متطلبات الجودة، مشيرا إلى أن المعمل المركزي يقوم بإجراء العديد من التحاليل متناهية الدقة للتأكيد علي جودة مياه الشرب التي تصل للمواطن بمحافظة الجيزة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة المعملية مع اتباع كافة إجراءات الجودة العالمية.

ويذكر أنه تم تجديد شهادة الأيزو الدولية"17025" لمعمل محطة مياه جزيرة الدهب للمرة الثانية بالأسبوع الماضي، وذلك في ضوء استراتيجية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالوصول إلى أعلى معدلات الدقة لنتائج تحاليل عينات المياه لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.