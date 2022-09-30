وأضاف لافروف - خلال اجتماع رؤساء الاستخبارات للدول المستقلة "أن الدول الغربية تزود النظام الأوكراني بالأسلحة لمحاولة تخريب روسيا، لافتا إلى أن سياسة الغرب أدت لوصول النازية لكييف".

وأكد الوزير الروسى، أن الغرب لن يتخلى عن سياسته الساعية للحفاظ على الهيمنة من خلال اتباع نهج مدمر باتجاه رابطة الدول المستقلة، منوها في الوقت ذاته بأن موسكو تحاول المساعدة بأزمة أذربيجان وأرمينيا خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود.