كيت ميدلتون تلتقى بحارة فرقاطة تابعة للبحرية الملكية فى قلعة وندسور.. صور

كتبت ريهام عبد الله

ظهرت كيت ميدلتون أميرة ويلز، بإطلالة أنيقة، عندما رحبت بعدد من بحارة البحرية الملكية فى قلعة وندسور في ظهور مفاجئ، وتألقت كيت، فى بدلة ألكسندر ماكوين باللون الأزرق الداكن، عندما قابلت بحارة سفينة تابعة للبحرية الملكية، في بيركشاير، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتم تعيين كيت الراعية لـ HMS Glasgow فى يونيو 2021، وكان الاجتماع الأخير لأميرة ويلز يهدف لمعرفة المزيد عن أدوارهم، وقال الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز عبر تويتر: "يسعدني أن ألتقي ببعض من بحارة الفرقاطة HMS Glasgow، التابعة للبحرية الملكية، ومعرفة المزيد عن أدوارهم وخططهم المستقبلية".

كيت ميدلتون

خلال زيارة إلى جلاسكو في يونيو 2021، أعلن الأمير ويليام، أن زوجته أصبحت راعية لفرقاطة البحرية الملكية وستقوم بتسميتها رسميًا بعد موافقة الملكة الراحلة على تعيينها في هذا المنصب.

وقال وقتها: "وافقت جلالة الملكة على تعيين زوجتي كاثرين كراعٍ للسفينة الرائعة التي نراها تتشكل في الخارج، إتش إم إس جلاسكو، أعلم أن كاثرين ستكون مسرورة للانضمام إليكم هنا في جلاسكو لحفل التسمية في الوقت المناسب".



كيت ميدلتون مع البحارة