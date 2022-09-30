كيت ميدلتون تلتقى بحارة فرقاطة تابعة للبحرية الملكية فى قلعة وندسور.. صور

ظهرت كيت ميدلتون أميرة ويلز، بإطلالة أنيقة، عندما رحبت بعدد من بحارة البحرية الملكية فى قلعة وندسور في ظهور مفاجئ، وتألقت كيت، فى بدلة ألكسندر ماكوين باللون الأزرق الداكن، عندما قابلت بحارة سفينة تابعة للبحرية الملكية، في بيركشاير، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
وتم تعيين كيت الراعية لـ HMS Glasgow فى يونيو 2021، وكان الاجتماع الأخير لأميرة ويلز يهدف لمعرفة المزيد عن أدوارهم، وقال الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز عبر تويتر: "يسعدني أن ألتقي ببعض من بحارة الفرقاطة HMS Glasgow، التابعة للبحرية الملكية، ومعرفة المزيد عن أدوارهم وخططهم المستقبلية".
كيت ميدلتون
خلال زيارة إلى جلاسكو في يونيو 2021، أعلن الأمير ويليام، أن زوجته أصبحت راعية لفرقاطة البحرية الملكية وستقوم بتسميتها رسميًا بعد موافقة الملكة الراحلة على تعيينها في هذا المنصب.
وقال وقتها: "وافقت جلالة الملكة على تعيين زوجتي كاثرين كراعٍ للسفينة الرائعة التي نراها تتشكل في الخارج، إتش إم إس جلاسكو، أعلم أن كاثرين ستكون مسرورة للانضمام إليكم هنا في جلاسكو لحفل التسمية في الوقت المناسب".
كيت ميدلتون مع البحارة
وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الأمير وليام وكيت ميدلتون، أمير وأميرة ويلز، زارا ويلز، الثلاثاء الماضى، فى أول زيارة لهما، بعد الحصول على ألقابهما الجديدة، ضمن الترتيبات التي تلت وفاة الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة، حيث عاد أعضاء العائلة المالكة البريطانية للعمل مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحداد على الملكة الراحلة إليزابيث، إذ أعلنت الحسابات الملكية انتهاء فترة الحداد، الثلاثاء.
ظهرت كيت في جاكيت أنيق باللون الحمر، بينما كانت تأخذ باقة من الزهور من طفل صغير، كان في استقبالها، بينما وقف الأمير وليام مبتسما للطفل، وكان أنيقا في بدلة باللون الكحلى.
وأظهرت الصورة التي نشرها الحساب الرسمي لأمير واميرة ويلز، احتشاد الكثير من المواطنين للترحيب بكيت ووليام في زيارتهما الرسمية الأولى لويلز، بعد أن حملا لقب أمير وأميرة ويلز.
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