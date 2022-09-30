كهرباء القناة: ربط محطات شحن المركبات الكهربائية بالشبكة استعدادا لـ COP 27

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس سامى أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة اتخذت العديد من الإجراءات استعدادا لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ لتأمين التغذية الكهربائية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختلفة.

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك متابعة دورية من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للتأكد من اﻷعمال الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لموتمر المناخ بشرم الشيخ COP27، موضحا أنه تم الانتهاء من رفع الاحداثيات الجغرافية لجميع مكونات الشبكة وتوقيع جميع مكونات الشبكة الكهربية بالإحداثيات الجغرافية على برنامج نظم المعلومات الجغرافية الحديث.

وأشار أبو وردة إلى أن المشروعات الاستراتيجية للأحمال المطلوبة لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ إجمالى قدرة 35.8 م.ف.أ تشمل المنطقة الزرقاء بقدرة 5 م.ف.أ، المنطقة الخضراء بقدرة 6 م.ف.أ، ربط محطات الطاقة الشمسية، محطة شحن الأتوبيسات بقدرة 12 م.ف.أ، رفع تعارضات الممشى السياحي، محطة شحن السيارات بقدرة 4.8 م.ف.أ.

وتابع أبو وردة أنه تم الانتهاء من الربط المكانى على الخرائط الجغرافية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية فى أربع محافظات وهى بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، الإسماعيلية، وتم توقيع المناطق واليوميات التجارية على الخرائط الجغرافية لقطاعى البحر الأحمر والمدن الجديدة، وسيتم بدء العمل فى قطاعات الشرقية بالكامل كما تم الانتهاء من الرسم الخطى SLD الخاصة بشبكة كهرباء الجهد المتوسط لمدينة شرم الشيخ لعدد (14) لوحة توزيع.