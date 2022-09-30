قرية منسافيس بالمنيا تتزين بمشروعات "حياة كريمة".. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تبدأ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى جنوب المنيا من مركز أبو قرقاص حتى ديرمواس، وأثناء السير على الطريق الزراعى مصر أسوان متجها جنوبا تشاهد فخامة المشروعات التى تجرى فى قرى الجنوب، وكأنك تشاهد خلايا نحل تعمل داخل مشروعات تسر النظر عندما تشاهد بعينك أعمدة الخرسانة الشاهقة والألوان البديعة للمشروعات التى تم الانتهاء من أعمال التشطيبات وكأنك تتحرك داخل المدينة.

وتعد قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، أول قرية فى أعمال مبادرة حياة كريمة والتى تشهد العديد من المشروعات الخدمية التى طال انتظارها من قبل الأهالى، والتى أعلنوا عنها خلال اللقاءات المجتمعية التى كان يتم عقدها للتعرف على احتياجات القرية قبل انطلاق المشروع، ويعد الصرف الصحى ووحدة طب الاسرة التى تضم التأمين الصحى الشامل ابرز المشروعات.

وقال عطا نجاح أحد الأهلى بالقرية إن القرية تشهد تطورا كبيرا إثر ضمها لمبادرة حياة كريمة، وتجرى بها العديد من المشروعات المهمة التى جاءت بناء على رغبة الأهالى، ومنها مشروع الصرف الصحى بالقرية، ذلك المشروع الذى سوف يسهم فى القضاء على ارتفاع منسوب المياه اسفل منازل الأهالى إلى جانب وحدة طب الاسرة.

فيما قال حسام إبراهيم أحد شباب القرية إن مشروع وحدة الإسعاف ومشروع وحدة المطافى يعدان من أبرز المشروعات الخدمية التى سوف تساهم بشكل كبير فى انقاذ القرية فى وقت الأزمات، وأضاف أن إنشاء وحدة طب الاسرة وإضافة التأمين الصحى الشامل بها سوف يرفع الكثير من المعاناة عن كاهل كبار السن من الرجال، والسيدات والمرضى، ولا ننكر أن مبادرة حياة كريمة من أجمل المبادرات على مر العصور.

ليس فقط تلك المشروعات التى تجرى على أرض قرية منسافيس بل هناك العديد من مشروعات مياه الشرب التى تشهدها قرى مركز ملوى جنوب المنيا والتى سوف تسهم بشكل كبير فى تحسين مياه الشرب داخل القرى بعد الأنتهاء من إنشائها.

ويجرى فى قربة البرشا أعمال الإنشائية لإحلال وتجديد محطة مياه البرشا المرشحة بطاقة إنتاجية 60 ل / ث وأعمال إحلال وتجديد محطة مياه دير ابو حنس المرشحة بطاقة انتاجية 100 ل / ث، بالإضافة إلى أعمال توسعات محطة مياه جنوب ملوى 450ل/ث، إلى جانب أعمال تطوير فرع ملوي وانشاء مركز خدمة عملاء نموذجي لخدمة اهالي المركز وكذلك العمل بمحطة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية الاشمونين 60ل/ث ومحطة مياه قلندول بطاقة 60ل/ث.

فيما تم الانتهاء من الأعمال بمحطة مياه العرين المرشحة 60ل /ث و استعدادها للحصول علي شهادة TSM.

وتأتى هذه المحطات ضمن مشروعات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى حياة كريمة وهناك تشديدات على مسؤلي حياة كريمة والمشرفين على المشروع بالعمل على زيادة العمالة والمعدات وتكثيف الأعمال على مدار 24 ساعة لضغط البرنامج الزمنى للمشروع.