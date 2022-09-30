اليوم السابع
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الجمعة، 30 سبتمبر 2022 07:03 م
أكرم القصاص
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فرص عمل سائقين فى الإسكندرية.. اعرف التفاصيل والمستندات المطلوبة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 06:46 م
فرص عمل سائقين فى الإسكندرية.. اعرف التفاصيل والمستندات المطلوبة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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أعلنت شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، عن توافر فرص عمل، وحاجتها لشغل وظائف سائقين من حاملى رخصة قيادة سارية "درجة أولي" للتعيين، بعقود عمل، وذلك من خلال الإعلان رقم (3) لسنة 2022، وفقا للشروط الآتية.

 

1- ألا يزيد السن عن 36 عام بالنسبة للمتقدم لشغل وظيفة "سائق" فى 1/11/2022.

2- أن يكون ادى الخدمة العسكرية بنظام الثلاث سنوات أو اعفى منها.

3- أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من حاملى شهادة ( محو الامية أو الابتدائية أو الاعدادية) وسيتم استبعاد أى مؤهل أعلى من المطلوب.

4- يشترط فى كافة المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورادى وفى الأماكن النائية.

5- أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من قاطنى محافظة الإسكندرية ويحمل بطاقة رقم قومى سارية قبل تاريخ نشر الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

6- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطى المخدرات عند قبولهم للعمل.

7- أن يجتاز المتقدم الإختبارات التى تحددها الشركة (التحريرى – العملي)

8 – تقدم الطلبات على الموقع الإلكترونى للشركة (www.Asdcoeg.com) لمدة إسبوعين من تاريخ النشر ولن يلتفت إلى الطلبات التى سوف تقدم بأى طريقة أخري.

9- يسرى هذا الإعلان اعتبارا من 1/10/2022.

 

المستندات المطلوبة:-

1 – صورة من البطاقة

2- صورة من شهادة الميلاد

3- صورة من المؤهل

4- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية

5- صورة من الرخصة

6- صحيفة الحالة الجنائية وسوف يتم فتح باب التقديم فى 1/10/2022.


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