فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على "جثة الكرتونة" فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية، داخل كرتونة في الوراق، ولجأ رجال المباحث إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، للتوصل لهوية المجني عليه، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة.

وشملت عملية البحث التي يجريها رجال المباحث، الاستماع لأقوال شهود عيان من المواطنين الذين عثروا على الجثة، لكشف غموض الحادث، وتحديد هوية الجناة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، ملفوف ببطانية داخل كرتونة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.