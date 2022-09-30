غلق 5 مخابز بمراكز الباجور وبركة السبع وأشمون لمخالفتهم اللوائح

المنوفية - محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق مخبزين بلدي بناحية كفر هلال بمركز بركة السبع ، وغلق مخبز بلدى أخر بناحية مشيرف بمركز الباجور لمدة ( شهر ) كعقوبة إدارية لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن ومخالفتهم التوجيهات الوزارية أرقام30 لسنة 2017 و37 لسنة (2020).

كما وافق المحافظ على غلق مخبز بلدى بناحية كفر شبرازنجى بمركز الباجور لمدة (شهرين) وذلك لعدم تواجد ماكينة صرف الخبز داخل المخبز بالمخالفة للقانون ، فيما وافق المحافظ علي غلق مخبز سياحي بناحية كفر منصور مركز أشمون لمزاولة النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية وشرطة المرافق ، وذلك لحين إستخراج الترخيص اللازم لمزاولة النشاط .

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة .

و في ذات السياق، أضاف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم شن حملات تموينية خلال يومين بنطاق المحافظة أسفرت عن تحرير 396 محضرا تموينيا تنوع ما بين 171 محضر مخالفات مخابز و225 محضر أسواق، مشيراً إلى أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير محضرين جنح بمركز شبين الكوم أحدهما ضد صاحب محل لتجارة وبيع المواد الغذائية لقيامه ببيع الأرز المسعر بأزيد من السعر الرسمي ،وأخر بناحية ميت خاقان لحيازته 5200 عبوة سلع غذائية مجهولة المصدر، وكذا تحرير 3 محاضر جنح بمركز أشمون أحدهما ضد صاحب مخبز لتجميعه دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة ومخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله، والأخر ضد صاحب مخزن مياه غازية بناحية الكوادي لإدارة النشاط بدون ترخيص ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز إفرنجي لحيازته 2 طن دقيق مجهول المصدر ، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة لحيازته 200كجم مكرونة و7 شكائر دقيق مجهول المصدر بناحية إشليم مركز قويسنا ، هذا وقد تم تحرير محضر جنح سرس الليان ضد صاحب مطعم بمدينة سرس الليان لمخالفة القانون وحيازته 11 جركن زيت طعام مجهول المصدر بسعة 20 لتر .

من جانبه، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمخابز وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



