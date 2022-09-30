وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية، اليوم /الجمعة/، بأن "زيا ستزور الدوحة من 1 إلى 3 أكتوبر، حيث ستؤكد تقدير الولايات المتحدة للصداقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وقطر، وستسلط الضوء على تعاون قطر القوي والمستمر في مواضيع تشمل أفغانستان وجهودنا المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية العالمية، كما ستعمل على تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر، ودفع إصلاحات العمل، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان الأخرى في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال 2022".



وأضاف البيان "وستتجه إلى جنيف من 3 إلى 5 أكتوبر، لتوصيل أولويات الولايات المتحدة المتعلقة بالدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك العواقب الوخيمة للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في شينجيانج، كما ستلتقي بممثلي المنظمات الدولية والحكومات لمناقشة المساعدات الإنسانية الأمريكية، وتحديات الهجرة العالمية، وحقوق الإنسان، وأخيرًا ستناقش مع الشركاء الحاجة إلى معالجة التحديات الإنسانية التي تعاني من نقص التمويل على مستوى العالم".



وتابع البيان "وفي وارسو من 5 إلى 7 أكتوبر، ستشارك نائبة الوزير في مؤتمر البعد الإنساني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كجزء من هذه الزيارة، وستلتقي أيضًا مع شركاء أوروبيين من المنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مسؤولين بولنديين على المستويات دون الوطنية والوطنية، لمناقشة المساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر".