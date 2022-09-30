عروض منوعة لأحدث سيارات السير فى الصحراء وخدمات التخييم بمعرض أبو ظبى للصيد

أبوظبى ـ محمد حسين

شهدت فعاليات معرض أبوظبى للصيد والفروسية المتواصلة حتى 2 أكتوبر القادم، عروضا منوعة لأحدث سيارات الدفع الرباعى والسباقات المستخدمة في السير في الصحراء والأماكن الوعرة ، إضافة لتنوع في عرض أدوات التخييم والرحلات الخلوية .

وجذبت سيارات يتم عرضها فى المعرض اهتمام الزائرين، وتنوعت العروض بين سيارات دفع رباعى، وقاطرات مجهزة للتخييم يتم جرها وعربات خدمات فيها يتم توفير مصادر الطاقة والمعيشة كاملة.

وقال عبدالله حمد أحد العارضين، إنه يتم تجهيز المركبات لرحلات التخييم، لتكون صالحة اثناء فترة السفر والتنقل في الأماكن الصحراوية لهواة رحلات البر والصيد .

وأشار إلى أن التجهيزات للسيارات تتمثل في توفيرالمكيفات والتلفزيون والمولدات التي تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب سرير منام وجلسة داخلية، ودورات مياه بجدران بديلة للرخام والسيراميك، ومغسلة وكرسي خلاط وسخان ومسبح، وتوفير الكهرباء من إضاءة داخلية 12 فولت بالإضافة إلى الإضاءة الخارجية، والمولدات وخزان للمياه، وشاشة تلفزيون ودش قمر صناعي.

وأشار إلى أنه يتم توفير صدام خلفي حامل للاستبنة ومستودعات خارجية، بالإضافة إلى مطبخ داخلي، بما يُتيح الاستمتاع في التخييم بالصحراء.

وقال طارق الزغبي أحد العارضين لسيارات دفع رباعى، إن الجميع يحضر للترويج لأحدث ما يصل من سيارات جديدة من نوعها، لافتا إلى أنه يتم لوازم سيارات الدفع الرباعي التي تحظى باهتمام كبير في المعرض.

وتابع أن المشاركة هي بالعديد من لوازم السيارات المستخدمة في رحلات البر والصيد، كما نوفر وسائل ومعدات السلامة لسيارة الدفع الرباعي من دعاميات ومنظم وضاغط هواء لإطارات سيارات الدفع الرباعي، فضلاً عن مقتنيات الراحة ووسائل الترفيه في الرحلات البرية، منها المجمدات التي تعمل على بطارية السيارة، وكراسي مصممة بشكل أنيق لرحلات البر.



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أحدث-سيارات-السير-في-الصحراء--(2)



السيارات-المشاركة-(3)



السيارات-المشاركة-(4)



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جانب-من-السيارات-المشاركة-بالمعرض-(2)



جانب-من-السيارات-المشاركة-بالمعرض-(3)



جانب-من-السيارات-المشاركة-بالمعرض-(4)



جانب-من-معرض-أحدث-سيارات-السير-في-الصحراء--(1)



جانب-من-معرض-أحدث-سيارات-السير-في-الصحراء--(2)