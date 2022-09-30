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بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين، إلى جانب الأوضاع والتطورات المستجدة على الساحات الإقليمية والدولية.