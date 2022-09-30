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طقس شديد الحرارة.. تفاصيل حالة الجو أول أسبوع بالعام الدراسى الجديد

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:38 ص
طقس شديد الحرارة.. تفاصيل حالة الجو أول أسبوع بالعام الدراسى الجديد الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل أول أيام العام الدراسى الجديد، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
ويشهد اول اسبوع فى العام الدراسى الجديد ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .
 
كما يشهد أيضا ، شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
ومن المتوقع مع منتصف الأسبوع بالتحديد يوم الاثنين المقبل، أن تشهد البلاد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولكن تستمر الأجواء حارة حتى نهاية الأسبوع .
 
 

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