ضبط 2.5 طن سماد مدعم محظور تداوله وزيت ذرة بدون بيانات فى حملة تموينية بالمحلة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية وبناء علي تعليمات هيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة ضمت مفتشى الرقابة التجارية تحت إشراف عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية محمد فوزى وأحمد فاروق وتامر الأشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية حملة مكبرة بمركز المحلة.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن أعلاف لحيازته بغرض البيع كمية قدرها 50 شيكارة سماد اليوريا خاص بوزارة الزراعة زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى 2 ونصف طن سلعة مدعمة محظور تداولها خارج الأماكن المخصصة لوزارة الزراعة.

كما تم ضبط صاحب معصرة زيوت لحيازته 100 شيكارة بذر زيتون مدشوش زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى 5 أطنان بدون بيانات وكذا عدد 100 شيكارة لب عباد شمس زنة الشيكارة 40 كجم بإجمالى 4 أطنان بدون بيانات تانك بلاستيك معبأ زيت ذرة سعة 1000 لتر بدون بيانات مدخلين بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حرزت المضبوطات على ذمة المحاضر واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.